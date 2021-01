Sporthotel Kurz: Umbau um 2,5 Millionen Euro

Vor 35 Jahren haben sich Gerhard und Irene Kurz den Traum vom Sporthotel in Oberpullendorf erfüllt, mittlerweile leitet ihr Sohn Günter mit seiner Frau Ella das Unternehmen. Für den Hotelier war klar, dass es nach dieser langen Zeit eine Neugestaltung braucht. „Unser Haus in Oberpullendorf war in den letzten Jahren nicht mehr profitabel. Jetzt zu hoffen, dass die Situation sich verbessert ohne Maßnahmen zu setzen, ist am Ende ein frommer Wunsch ans Christkind“, so Günter Kurz.

Die Umbauarbeiten laufen seit Dezember 2020, insgesamt werden 2,5 Millionen Euro investiert. Bei der Ideensammlung und Planung, die bereits 2019 begann, waren alle Mitarbeiter involviert. Dem Unternehmen war wichtig, dass Firmen aus der Region für die Arbeiten engagiert werden. „Wir haben hier eigentlich sehr viele Firmen, die aus Bezirk kommen oder zumindest in Schlagdistanz entfernt sind. Das war schon ein Kriterium bei der Auftragsvergabe, dass wir Firmen aus der Nähe bei uns haben“, so Günter Kurz.

Neuer „Skyspa“-Bereich

Die Umbauarbeiten betreffen vor allem die Küche und den Restaurantbereich, der komplett neu gestaltet wird. Außerdem kommt ein neuer Spa-Bereich dazu. „Die alte Saunazone wird komplett ersetzt durch ein ‚Skyspa‘. Wir haben das bislang im Kellergeschoss gehabt, das ist jetzt verlagert worden in das Obergeschoss, mit einer Panoramaterrasse. Dazu kommt ein leiser Ruheraum“, so Kurz. Auf das Dach der Tennishalle wird zudem eine Photovoltaikanlage installiert, wodurch das Sporthotel Kurz ab April klimaneutral wird.