Konzepte für Hochfahren im Sport gefordert

Der Sport im Amateur- und im Nachwuchsbereich steht seit mittlerweile drei Monaten still. Laut Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) werde die Kritik an der Bundespolitik nun immer lauter. Bei einer Konferenz der Sportlandesreferenten habe es von Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Die Grünen) laut Dorner keine Informationen zu einer möglichen Wiederaufnahme gegeben.

ORF

Offene Schipisten „versteht im Burgenland niemand“

„Alle Landessportreferenten und ich selbst waren natürlich gespannt, was kommen wird. Wenn es etwa um die Fragen geht, wie wir mit dem Hochfahren im Sport umgehen werden und welche Konzepte der Bund vorlegen wird. Ich war aber zutiefst enttäuscht, weil es ist defacto nichts gekommen. Was passiert aber parallel? Parallel sehen die Leute, dass im Westen auf Schipisten Schi gefahren wird. Niemand im Burgenland, im flachen Land, versteht diese Unverhältnismäßigkeit“, so Dorner.

ORF

Weiters befürchtet Dorner einen drohenden Interessensverlust vieler Kinder an den jeweiligen Sportarten und an den Vereinen. Es gehe darum, „dass wir im Bereich des Nachwuchssports hier mit einer Öffnung und Wiederbeginn des Schulbetriebs auch den Trainingsbereich im Nachwuchsbereich einfordern“, so Dorner.

Köllner: Gratis FFP2-Masken und Tests

In dieselbe Kerbe schlägt der Nationalratsabgeordnete Maximilian Köllner (SPÖ), der auch Mitglied des Sportausschusses im Bund ist. Es spreche laut Köllner nichts dagegen, dass bei der Schulöffnung der Turnunterricht, aber auch der Vereinssport im Amateurbereich wieder hochgefahren wird. „Was der organisierte Sport braucht, ist im Prinzip das, was auch andere gesellschaftliche Bereiche benötigen, etwa gratis FFP2-Masken oder gratis Heimtests für Vereine“, so Köllner. Konzepte zum schrittweisen Hochfahren des Nachwuchs- und Amateursports gäbe es von den Verbänden und auch von der Bundessportorganisation genügend.