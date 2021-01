Pandemie stoppt Kurse für sichere Waldarbeit

Obwohl die Waldarbeiten derzeit erst richtig anlaufen, ereigneten sich in den vergangenen Wochen im Burgenland bereits einige schwere Forstunfälle. Der Sicherheitsberater der Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen, Andreas Kummer, führt seit Jahren eine genaue Statistik. Die Unfallzahlen im Burgenland – speziell bei den Kleinwaldbauern – weise jährlich zirka 15 bis 20 schwere Forstunfälle aus, das seien anerkannte Arbeitsunfälle gewesen. Davon seien leider immer wieder ein bis drei tödliche Unfälle zu beklagen gewesen, so Kummer: „Wobei das massiv in den letzten Jahren abgenommen hat.“

Pixabay

Forstarbeiter ab 65 von Unfällen besonders betroffen

Betroffen von den Forstunfällen ist laut Kummer vor allem die Personengruppe 65 plus. Da habe man eine steigende Tendenz bei den Unfällen. Bei den Jungen gebe es keine hohen Probleme, das sei auf die fachliche Ausbildung zurückzuführen. Denn viele junge Waldbesitzer haben in den vergangenen Jahren einen Forstpraxiskurs absolviert, um den richtigen Umgang mit den Geräten und verschiedene Fälltechniken zu lernen.

Viel Interesse an Forstpraxiskurse

Aufgrund von Covid-19 können diese Kurse heuer aber nicht stattfinden. Die Pandemie habe die Forstpraxiskurse jetzt ein Jahr lang gestoppt, so Kummer. In den letzten fünf bis sechs Jahren habe es insgesamt 1.500 Teilnehmer gegeben. Das Wissen, das man in den Kursen transportiert habe, sei aber nicht verloren. Sobald es die Umstände erlauben, sollen die Kurse dann fortgesetzt werden.