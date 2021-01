Lage der Gemeinden Thema in Fragestunde

Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) stellte sich diesmal den Fragen der Landtagsabgeordneten. Tagesordnungspunkt 1 der Landtagssitzung ist dann die Fragestunde an Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Auch dabei war das neue Jagdgesetz und die Abschaffung der Gatterjagd ein Thema – mehr dazu in Gatterjagdverbot kommt nun doch. Die Grünen hätten von der Pressekonferenz der SPÖ, in der das Verbot am Donnerstag angekündigt wurde, nichts gewusst, sagte Klubchefin Regina Petrik und fragte, was nun passieren würde. Laut Astrid Eisenkopf soll die Volksabstimmung im Juni durchgeführt werden, der Inhalt sei aufgrund des Antrages der SPÖ aber hinfällig.

ÖVP stellt Leistbarkeit des Mindestlohns in Frage

Weiteres Thema in der Fragestunde war die angespannte finanzielle Situation der burgenländischen Gemeinden. Vor Kurzem sei die Änderung des burgenländischen Gemeindebedienstetengesetzes in Kraft getreten, diese sehe unter anderem die Einführung eines neuen Besoldungssystems vor, sagte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Er fragte Eisenkopf, ob sie der Meinung sei, dass alle 171 Gemeinden den Wechsel durchführen könnten. Aus jetziger Sicht gehe man nicht davon aus, dass die Möglichkeit, den Gemeindebediensteten den 1.700-Euro-netto-Mindestlohn in Aussicht zu stellen, eine Gemeinde in so eine Schieflage bringe, dass sie zahlungsunfähig werde, antwortete Eisenkopf.

Rücklagen des Müllverbandes im Fokus

Die FPÖ thematisiert die Rückstellungen im burgenländischen Müllverband. Klubobmann Johann Tschürtz fragte Eisenkopf, ob sie für eine Auflösung dieser Rückstellungen zwecks Unterstützung der burgenländischen Gemeinden sei. Das sei rechtlich nicht möglich, so die Landeshauptmannstellvertreterin. Wenn überhaupt, dann gehe eine solche Auflösung nur dann, wenn diese Rücklagen auch zweckgewidmet seien und dieser Zweck in Verbindung mit dem Müllentsorgung stehe. Am Nachmittag werden drei Dringlichkeitsanträge behandelt. Einer zur Asylunterkunft in Klingenbach und zwei zur Coronavirus-Impfstrategie.