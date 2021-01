Schulschluss ohne Zeugnisse

Für viele wird es heuer ein Zeugnistag ohne Zeugnis. Man will verhindern, dass Schüler am letzten Schultag in die Schule kommen und sich mit Corona anstecken, erklärte Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz. „Die Zeugnisvergabe ist heuer anders. Die vierte Schulstufe, die achte und die neunte Schulstufe bekommt auf Verlangen das Zeugnis bereits am Freitag. Die anderen Schülerinnen und Schüler bekommen am Montag nach den Semesterferien ihre Zeugnisse“, so Zitz.

Nur jene Schülerinnen und Schüler, die einen Schulwechsel vor sich haben, oder sich um einen Lehrplatz bewerben, bekommen die Schulnachricht vor den Ferien – alle anderen nach den Ferien. Seit einigen Tagen gibt es in den burgenländischen Schulen Covid-19-Testsets für Schülerinnen und Schüler. Nach Anfangsschwierigkeiten läuft das Selbsttesten sehr gut, so Zitz.

Testkits für Selbsttest

„Die Testkits werden direkt an die Schulen geliefert. Am Donnerstag ist im Burgenland immer Ausliefertag – da kommen diese Antigen-Testkits an die einzelnen Schulen. In der Volksschule werden die dann mit nach Hause gegeben, damit die Volksschülerinnen und Volksschüler mit den Eltern gemeinsam testen können. In der Sekundarstufe eins und zwei wird in den Schulen getestet. Sollte der Testpositiv sein, muss auch die Gesundheitshotline 1450 verständigt werden. Wenn der Test negativ ist, ist gefahrlos der Schulbesuch möglich“, sagte der Bildungsdirektor.

Selbsttests: „Kein Problem“

Auch in der Volksschule Sieggraben ist das Selbsttesten kein Problem, sagte Volksschuldirektorin Andrea Tauber. „Ich habe beobachten können, dass das sehr gut funktioniert. Obwohl ich es nicht verlangt habe, schicken mir die Eltern das negative Ergebnis. Somit weiß ich, dass dieser Test durchgeführt wurde“, so Tauber.

Wie lange noch getestet wird und wie es mit dem Unterricht nach den Semesterferien weitergeht, das ist derzeit noch nicht bekannt. Burgenlands Pädagoginnen und Pädagogen zeigen sich jedenfalls zuversichtlich.