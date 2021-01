Gericht

Prozess: Mutter erstochen, Täter geständig

In Eisenstadt findet am Donnerstag ein Mordprozess statt. Angeklagt ist ein 56-jähriger Burgenländer. Er soll vergangenen Juli in Mühlgraben (Bezirk Jennersdorf) seine 80-jährige Mutter erstochen haben. Der Mann hat gestanden.