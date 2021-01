Plattform „weiterdenker.at“ online

„Gegen die Klimakrise gibt es keine Impfung“ – diese Aussage bekräftigte Klimaschutz- und Umweltministerin Leonore Gewessler am Dienstag bei der Präsentation der neuen Internetplattform. „100 Prozent erneuerbarer Strom, 2040 Österreich klimaneutral – das sind große Aufgaben, aber sie sind möglich und sie gelingen vor allem dann, wenn wir gemeinsam voran gehen, wenn wir an einem Strang ziehen – Bund, Länder, Gemeinden und Unternehmen. Das Burgenland ist in der Energiewende im Strombereich wirklich vorne dabei.“

ORF

Eisenkopf: „Nicht auf Lorbeeren ausruhen“

Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ), ressortmäßig auch für Klimaschutz zuständig, sagte: „Wir bauen hier bereits auf einem sehr guten Fundament auf. Wir sind ja bereits Vorreiter, wenn es darum geht, erneuerbare Energien zu forcieren. Wir sind seit 2013, zumindest rechnerisch, stromautark. Das ist ein Weg, den wir beschritten haben, der bereits in der Vergangenheit gegangen worden ist, auf dessen Lorbeeren wir uns natürlich nicht ausruhen wollen.“

Für jede Anmeldung gibt es einen kostenlosen Baum

Auf der neuen Internetseite können sich Energie Burgenland Kundinnen und Kunden anmelden und Photovoltaik oder E-Mobilitäts-Projekte auswählen. Es ist beispielsweise möglich Photovoltaik-Paneele zu mieten und so auf Sonnenstrom umzusteigen – der Name dafür lautet „Sonnen-Abo“. Bei jeder Anmeldung auf der Internetseite bekommt man kostenlos einen Baum, den man selbst pflanzen kann.

ORF

Sharma: „Erste grüne digitale Plattform“

„Wir schaffen mit weiterdenker.at die erste grüne digitale Plattform, die alle im ganzen Burgenland vernetzt – vom Einzelnen, bis zum Unternehmen. Damit wollen wir als Region zeigen, dass wir Vorteile für alle generieren können, dass wir das beste Klima fürs Leben schaffen können und gleichzeitig eine nachhaltig erfolgreiche Region schaffen können“, so Energie Burgenland Vorstand Stephan Sharma, der die Plattform initiierte. Das Burgenland soll die erste klimaneutrale Region werden. Dieses Ziel gibt Sharma vor. Die weiterdenker.at Plattform ist seit Dienstag online.