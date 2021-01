Fünf Todesfälle und 37 Neuinfektionen

Eine 98-jährige, eine 85-jährige und eine 81-jährige Frau aus dem Bezirk Güssing sowie eine 62-jährige Frau und ein 68-jähriger Mann aus dem Bezirk Mattersburg starben mit oder an einer Coronavirus-Infektion. Mittlerweile verzeichnet das Burgenland 212 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Mehr als 7.500 Menschen starben in ganz Österreich seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie an oder mit der Infektion. 43 Prozent davon waren in Alters- und Pflegeeinrichtungen untergebracht – mehr dazu in News. Im Burgenland liegt der Anteil der Todesopfer in den Heimen etwas über dem Schnitt bei 44,3 Prozent. Aktuell sind 456 Menschen im Burgenland mit dem Coronavirus infiziert, um 58 weniger als am Montag.

Derzeit sechs CoV-Intensivpatienten

In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 49 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind sechs in intensivmedizinischer Behandlung. 968 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Zwölf von 4.160 Schnelltests positiv

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) haben bisher 4.160 Personen die Möglichkeit zur kostenlosen Antigen-Schnelltestung genutzt. Zwölf von ihnen erhielten ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss.