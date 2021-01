Burgenland Tourismus: Aufsperren ab 1. März

Die burgenländischen Betriebe seien für eine Öffnung bestens gerüstet, so Tunkel. Allerdings gehe den Betrieben das Geld aus. Selbst wenn man am 1. März wieder öffnen dürfe, komme das vielleicht schon zu spät. Kein einziger der Leitbetriebe vom Süd- bis zum Nordburgenland habe bisher den gesamten in Aussicht gestellten Umsatzersatz vom Bund bekommen, kritisierte Tunkel. Er fordere dafür eine Erklärung und die Auszahlung.

Der verhältnismäßig gute vergangene Sommer werde die Betriebe nicht retten, wenn nicht rasch die zugesagten Unterstützungsgelder kämen und die Betriebe wieder öffnen dürften, so der Tourismus-Manager. Es gehe um Liquidität.