Polizei verhaftet drei junge Drogendealer

Die drei Männer im Alter von 18, 19 und 20 Jahren wurden in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Sie sollen die Drogen von Oktober 2019 bis Dezember 2020 an mehr als 20 Personen verkauft haben. Sie besorgten die Suchtmittel teilweise über das Internet ein und verkauften sie an die Konsumenten im Bezirk Eisenstadt-Umgebung gewinnbringend weiter. Die 18-jährige Frau und drei weitere Männer aus dem Bezirk, darunter ein 48-jähriger Mann, waren laut Polizei ebenfalls an den Taten beteiligt.

Landespolizeidirektion

Bei Hausdurchsuchungen mit einem Suchtgifthund wurden verschiedene Suchtmittel, Falschgeld, eine Schreckschusspistole und diverse Suchtgiftutensilien gefunden. Beim 48-Jährigen wurde auf dem Dachboden auch eine Indoor-Plantage mit 30 Cannabispflanzen entdeckt. Der Verkaufswert der Suchtmittel mit dem erzielten Gewinn aus den Verkäufen liegt bei rund 50.000 Euro.