Chronik

„Übungsfahrt“ endet mit Totalschaden

Drei Leichtverletzte und ein Totalschaden an einem Auto – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Güssing am Montagabend. Der 19-jährige Autobesitzer wird angezeigt, denn er ließ einen 22-Jährigen ohne Führerschein ans Steuer.