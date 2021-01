Neuer pro Mente Standort in Zurndorf

Die therapeutischen Angebote des Vereins „Burgenland Netzwerk sozial“ und pro Mente sind ähnlich. Beide Vereine bieten betreutes Wohnen, ein Tageszentrum sowie unterschiedliche Formen der Therapie und Beschäftigung an. Ziel ist es Menschen mit psychischen Erkrankungen zu unterstützen. Der Vorstand des Vereins „Burgenland Netzwerk sozial“ in Zurndorf war auf der Suche nach neuen Betreibern und pro Mente entschloss sich, die Einrichtung zu übernehmen, so die Obfrau von pro Mente Eva Blagusz. „Was uns entgegengekommen ist, ist dass wir noch keine Einrichtung im Nordburgenland hatten. Somit ist pro Mente jetzt flächendecken im Burgenland vertreten. Wir waren auch über die Lage dankbar, weil es einmal eine Lage abseits vom Ort oder von einer Stadt ist, was viele Vorteile hat. Wir sind draufgekommen, dass es auch zu betreuende Menschen gibt, die einfach eine Ruhe brauchen, und da ist der Standort einfach ideal“, so Blagusz.

Insgesamt vier Standorte

Zurndorf ist neben Kohfidisch, Lackenbach und Mattersburg der vierte pro Mente Standort im Burgenland. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Klientinnen und Klienten werden übernommen. Die Einrichtung sei in einem sehr guten Zustand, so Blagusz. In Summe betreut pro Mente damit 185 Klientinnen und Klienten. „Man versucht sie einfach wieder fürs Leben zu stabilisieren, Fuß zu fassen, ihnen eine Beheimatung zu geben, ihnen eine Kommunikationsmöglichkeit zu geben und eben auch, dass sie einer Beschäftigung nachgehen können“, so Blagusz. Pro Mente Burgenland hat im Vorjahr sein 20-jähriges Bestehen gefeiert.