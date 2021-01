SPÖ: Bundesregierung rücktrittsreif

Vor allem der langsame Nachschub in Sachen Impfstoff sei ein Problem, so SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich. Der Dringlichkeitsantrag solle bereits bei der Sitzung am Donnerstag beschlossen werden. „Wir wollen das Versagen aufzeigen. Wir wollen, dass die Bundesregierung endlich Maßnahmen entwickelt, die dazu führen sollen, dass trotzdem die nötige Auswahl des Impfstoffs organisiert wird. Da muss die Bundesregierung endlich aufwachen, sie muss aus dem Winterschlaf erwachen, und dafür sorgen, dass der notwendige Impfstoff für die Menschen auch vorhanden ist. Schnelles Impfen rettet Leben, langsames Impfen bewirkt das Gegenteil, und daher muss die Bundesregierung alles tun, um den notwendigen Impfstoff auch zu organisieren“, so Hergovich.

ÖVP: SPÖ betreibe Populismus

Kein Verständnis für die Kritik der SPÖ hat die ÖVP Burgenland. Es gebe weltweit eine extrem hohe Nachfrage nach dem Impfstoff und das sollte man auch in der Landesregierung wissen, so Klubobmann Markus Ulram. Er kritisierte, dass die burgenländischen Gemeinden nicht in die Impf-Pläne des Landes eingebunden werden. Die SPÖ solle ihre Hausaufgaben erledigen anstatt auf Populismus zu setzen, so Ulram.

FPÖ schließt sich Kritik an

FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig zeigte sich hingegen erfreut über die Kritik der SPÖ an der Bundesregierung – auch die FPÖ sei „gegen die jenseitigen und zumeist verfassungswidrigen Maßnahmen, welche die Bundesregierung in Sachen Corona-Pandemie tagein, tagaus so erlässt“, so Petschnig.

Grüne: Pandemie könne man nur gemeinsam bekämpfen

Von den Grünen hieß es am Montag, die SPÖ würde die europaweiten Lieferengpässe für die Impfstoffe benutzen, um gegen die Regierung Stimmung zu machen. „Die Pandemie können wir nur gemeinsam bekämpfen. Wer diese Situation dazu benützt, eigene, parteipolitische Interessen voranzubringen, hat den Ernst der Lage noch immer nicht verstanden“, so Petrik.