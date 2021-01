44 Neuinfektionen, 50.000 Impf-Vormerkungen

Das Vormerksystem für die Coronavirus-Schutzimpfung im Burgenland ist seit Freitag in Betrieb. Exakt 52.903 Personen sind vorgemerkt, viele, die es noch tun wollen, haben Fragen. Das Land versucht diese Fragen auf seiner Internetseite mittels Videoanleitungen und per Mail zu beantworten. Seit Montag ist auch die Hotline 57 600 1035 in Betrieb. Eine der häufigsten Fragen ist, wie man sich selbst, oder eine andere Person als Risikopatient anmeldet. Das funktioniert folgendermaßen: Nach der Anmeldung erhält man einen PIN-Code, mit dem geht man zu einem niedergelassenen Arzt, der dann beurteilt, ob man Risikopatient ist oder nicht. Der Arzt führt dann die endgültige Registrierung durch.

Bis jetzt 5.210 Menschen geimpft

Im Moment sind 5.210 Menschen im Burgenland geimpft, das sind etwa zwei Prozent der Personen die geimpft werden sollen. Die unter 16-Jährigen etwa werden vorerst nicht geimpft, das sind im Burgenland fast 42.000 Menschen. Auch Risikopatienten unter 16 Jahren werden nicht geimpft, da es dazu noch keine Studien gibt, hieß es vom Land. Derzeit laufen die Impfungen der Pflegeheimbewohner, des Pflegepersonals, des Spitalspersonals und der Ärzte. Auch Hauskrankenpfleger und 24-Stunden-Betreuer werden, in dieser Reihenfolge, geimpft.

Ein weiterer Todesfall und 44 CoV-Neuinfektionen

Laut dem Koordinationsstab Coronavirus gibt es im Burgenland seit Sonntag 44 Neuinfektionen. 10.176 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 514, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 10.897. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 45 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind sieben in intensivmedizinischer Behandlung. 949 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Eine Person verstarb im Zusammenhang mit Covid-19, damit steigt die Anzahl der Verstorbenen auf 207.