Kein Todesfall und 31 Neuinfektionen

Laut dem Koordinationsstab Coronavirus gibt es im Burgenland seit Samstag 31 Neuinfektionen. 10.145 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt auf 502, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 10.853. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 44 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind sieben in intensivmedizinischer Behandlung. 1.043 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Sieben Teststraßen seit Samstag in Betrieb

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren nutzten bis Sonntag (Stand: 11.00 Uhr) 1.472 Personen die Möglichkeit zur kostenlosen Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2. Fünf davon erhielten ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss. Die sieben permanenten Teststraßen sind seit Samstag in Betrieb.

5.192 Menschen bisher geimpft

Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bis Sonntag (Stand: 11.00 Uhr) 5.192 Personen. 39.162 Personen registrierten sich bis dato über das elektronische Vormerksystem für eine Impfung.

Neuinfektionen österreichweit weiterhin auf hohem Niveau

Österreichweit ist die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen weiterhin auf einem hohen Niveau. In den vergangenen 24 Stunden wurden 1.202 Fälle neu gemeldet, berichteten Gesundheits- und Innenministerium am Sonntag. Angesichts dessen, dass am Wochenende oft weniger getestet und gemeldet wird, kann nicht wirklich von einem Rückgang gesprochen werden. Seit Pandemiebeginn haben sich 404.714 Menschen in Österreich mit SARS-CoV-2 angesteckt, 7.418 haben Covid-19 nicht überlebt.