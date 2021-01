Südburgenland ist beliebtes Wohngebiet

Eines dieser beliebten Wohngebiete im Südburgenland ist die Gemeinde Güttenbach (Bezirk Güssing). Leerstehende Häuser wurden an Zuzügler aus Tirol oder Vorarlberg verkauft. An einigen Ecken und Enden des Ortes wird fleißig gebaut – Bauherren sind Güttenbacher, die sich ihren Wunsch nach einem Haus erfüllen. „Viele, die in den Zentren arbeiten, können das jetzt einige Tage auch von zu Hause aus erledigen, das ist der große Vorteil für die Zukunft“, so Bürgermeister Leo Radakovits.

Grundstückspreise und Erholungsfaktor ziehen an

Auch im Nachbarort Neuberg gab es in den letzten Jahren viel Zuzug. Zuzügler aus dem Westen machten in den vergangenen Jahren durchaus einen bedeutenden Anteil an der Bevölkerung aus – mittlerweile sind 20 Prozent aller Neuberger von auswärts zugezogen. „Ich würde sagen, die ein Hälfte kommt, weil die Menschen einen Ort suchen, der klimatisch begünstigt ist, der sonnig ist, trocken ist, wo nicht viel Niederschlag ist, wo keine großen Berge sind und die Erholung ein ganz großes Thema ist. Die andere Hälfte kommt, weil es hier Immobilienpreise gibt, die einfach günstiger sind“, so der Neuberger Bürgermeister Thomas Novoszel.

Junge Familien aus Ungarn zugezogen

Von der Gemeinde Schachendorf-Dürnbach sind es nur knapp 20 Minuten mit dem Auto ins ungarische Steinamanger – das und die günstigen Preise für Grundstücke haben vor Jahren junge Familien aus der ungarischen Stadt angezogen. „Der Altersdurchschnitt durch diese vielen jungen Familien, die wir hier haben, und auch durch die Geburtenrate, ist natürlich ein niedrigerer. Es sind viele aktive Menschen hier im Dorf, die mitarbeiten“, so Marlen Varga, Mitglied des Gemeindevorstandes.

Das Südburgenland hat sich vom Sehnsuchtsort, zum Wohn- und Lebensort für Zugereiste aus dem In- und Ausland und für Einheimische entwickelt.