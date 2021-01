Drei Todesfälle und 50 CoV-Neuinfektionen

Das Burgenland hat erneut drei Todesfälle zu beklagen: Eine 90-jährige und eine 88-jährige Frau aus dem Bezirk Güssing sowie ein 84-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 42 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich acht in intensivmedizinischer Behandlung. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt auf 510, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 10.822. 10.106 Personen sind bereits genesen.

Burgenländer nutzen Vormerksystem

Das am Freitag gestartete Vormerksystem zur Coronavirus-Schutzimpfung haben bis Samstagmittag bereits 32.719 Personen genutzt und sich für eine Impfung registriert – mehr dazu in Vormerksystem für Impfung startet. „Diese Zahlen deuten auf eine hohe Impfbereitschaft im Burgenland hin", so Soziallandesrat Leonard Schneemann (SPÖ).