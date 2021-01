Tischtennis-Ass Lena Palatin trainiert wieder

Was mit einem Tischtennis-Schulprojekt begann, ist nun die große Leidenschaft von Lena Palatin. Ihr Trainer Balazs Molnar entdeckte die heutige Lehramtsstudentin als Neunjährige, damals imponierte ihm ihr unglaublicher Wille und Ehrgeiz. Für den früheren Bundesligaspieler ist Palatin eine Vorzeigeathletin.

„Schönes Gefühl wieder in der Halle zu stehen“

Die 20-jährige Oberpullendorferin gewann unzählige Pokale und Medaillen bei Nachwuchs-Meisterschaften und spielte im österreichischen Nachwuchs-Nationalteam. Im Sommer 2019 verletzte sie sich beim Beachvolleyballspielen schwer am Knie, über ein Jahr später gab sie im vergangenen September ihr Comeback. „Es war auf jeden Fall ein schönes Gefühl wieder in der Halle zu stehen, das war ja ein Teil meines Lebens. Die Erfolge kommen schön langsam wieder, und meine alte Spielstärke, ich freu mich auf jeden Fall und werde weiter kämpfen.“

ORF

Ziel: Oberes Playoff der Bundesliga

Die Erfolge der Damen des TTC Oberpullendorf können sich sehen lassen. Im Moment ist das Bundesligateam ungeschlagen im unteren Playoff der 1. Bundesliga. Vom Meistertitel möchte der TTC Oberpullendorf aber mitten in der Saison noch nicht sprechen. Der große Traum von Lena Palatin ist es einmal im oberen Playoff der Bundesliga zu spielen. Mit einem Meistertitel in dieser Saison könnte der Traum schon bald in Erfüllung gehen.