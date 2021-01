Werkzeugbautechniker gesucht

Martin Exel aus Stoob ist Lehrling bei der Firma „Kromberg und Schubert“. Am Standort in Oberpullendorf werden Kunststoffteile und Werkzeuge für die Automobilindustrie hergestellt. Der 17-Jährige begann vor rund eineinhalb Jahren die Lehre als Werkzeugbautechniker: „Ich habe damals die Fachschule in Eisenstadt gemacht, für ein Jahr, und da haben wir auch schon mit Metall gearbeitet, und da habe ich mir gedacht, ich will auf alle Fälle in der Sparte bleiben.“

Lehre dauert vier Jahre

Die Lehre als Werkzeugbautechniker dauert knapp vier Jahre, der Verdienst ist überdurchschnittlich. Gute Lehrlinge zu finden, ist aber trotzdem schwer. „Mittlerweile scheitert es sehr oft an der Anzahl der Bewerbungen, bzw. an dem Niveau der Bewerbungen, also Leute zu finden, die zumindest eine gewisse solide Grundausbildung von der Schule mitbringen, um sich hier zu qualifizieren“, erklärte Geschäftsführer Heribert Wieder. Seiner Erfahrung nach hat die Lehre an Attraktivität eingebüßt. „Das Problem ist, dass alle, die irgendwie noch können, versuchen in Schulen zu gehen.“

Lehrlingscasting soll Lehrberufe attraktiver machen

„Wir hören es ja seit Jahren, dass die Interessantesten oder Nachgefragtesten immer die sind, die ohnehin präsent sind. Bei den jungen Burschen ist das etwa der Kfz-Mechaniker“, ergänzte Wirtschaftskammer-Spartenobmann Christoph Blum. Mit einem Lehrlingscasting ab Ende Jänner möchte die Wirtschaftskammer die Lehrberufe jedenfalls attraktiver machen. Aktuell werden im Burgenland insgesamt 23 Werzeugbautechniker ausgebildet.