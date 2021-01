Chronik

Tödlicher Unfall: Teilbedingte Haft für Lenker

Ein 22-Jähriger, der einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll, ist am Freitag am Landesgericht Eisenstadt zu 18 Monaten Haft, davon sechs unbedingt, verurteilt worden. Der Mann war im Oktober in Zagersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit dem Auto eines Familienvaters kollidiert – dieser starb noch an der Unfallstelle.