Crossboarder: Endlich Chance auf Weltcup-Punkte

Endlich gibt es auch für die Elite der Crossboarder die Chance auf Weltcuppunkte. In Valmalenco (Italien) finden am Wochenende zwei Rennen statt. Auch ein Snow­boarder aus dem Burgenland ist dabei – Sebastian Jud fiebert dem Weltcup-Auftakt entgegen: „Die Vorfreude ist natürlich riesengroß. Das letzte Rennen ist nun immerhin auch schon wieder fast zehn Monate her. Dementsprechend freut sich auch das ganze österreichische Team, aber ich glaube auch alle anderen Snowboarder auf dieser Welt, unglaublich auf die zwei Rennen in Italien.“

Gut und sicher auf dem Brett

Der 25-jährige Südburgenländer aus Mühlgraben glaubt, dass er gut vorbereitet ist: „Das Training ist speziell in den letzten zwei Wochen wirklich sehr gut verlaufen. Ich fühle mich wirklich gut und sicher auf dem Brett. Ich hab auch wirklich sehr viel Spaß gehabt und dementsprechend kann ich sagen, das Gefühlt, die Form ist zur Zeit richtig gut.“

Ziel: unter die Top-15 im Weltcup

Die Erwartungen von Sebastian Jud nach der langen Pause sind klar: Er möchte an seine Vorjahresleistungen anschließen und sich unter den Top-15 im Weltcup platzieren. Dass im Moment nur fünf Rennen fix sind, lässt ihn kalt: „Trotzdem, egal wie viele Rennen diese Saison sein werden, egal wann die sein werden, ich werde bereit dafür sein und werde natürlich mein bestmögliches geben.“

In Valmalenco wird am Freitag ab 11:00 Uhr die Qualifikation gefahren – die besten 16 starten am Samstag im Finale. Am Sonntag steht ein zweites Rennen auf dem Programm – samt Qualifikation.