AK fordert Erhöhung des Arbeitslosengeldes

Zu den größten Themen im dritten Lockdown für den AK-Konsumentenschutz zählen noch immer die Commerzialbank und das Coronavirus mit seinen Begleiterscheinungen. Es würde viele Anfragen im Arbeitsrecht – zu Arbeitslosigkeit und Homeoffice geben, so Michalitsch. Homeoffice wird jetzt wieder empfohlen, es gibt aber noch keine Regelung.

Versicherungsfrage zu Hause

Er gehe davon aus, dass es bald Regelungen, Zulagen gibt – die Sozialpartner haben schon seit Wochen ein Konzept, das sie der Regierung vorgelegt haben – es gäbe aber noch Probleme mit der Finanz, was im Homeoffice absetzbar ist oder nicht, so Michalitsch. „Hier blockiert noch der Finanzminister. Hier würde ich mir ein herunter von der Bremse – hinauf aufs Gas, wünschen“, so der AK-Burgenland-Präsident.

„Einerseits wird geregelt, was von Dienstgebern an Dienstnehmer bezahlt wird, weil sie erhöhte Aufwendungen zu Hause haben. Aber es wird auch geregelt, wie ein Arbeitsplatz zu Hause gestaltet werden muss – aber auch, was ich beim Finanzamt geltend machen kann. Zusätzlich gibt es das Thema, wie ich daheim versichert bin, wenn ich einen Arbeitsunfall habe“, erklärte Michalitsch.

AK-Burgenland-Präsident Michalitsch zieht Bilanz AK-Burgenland-Präsident Gerhard Michalitsch zieht Bilanz über das Jahr 2020 und erklärt, was er sich für die nächsten Monate von der Bundesregierung wünscht.

Forderung nach Erhöhung des Arbeitslosengeldes

Bei den Arbeitslosen fordert die Arbeiterkammer die Erhöhung des Arbeitslosengeldes von 55 Prozent auf 70 Prozent des Nettoeinkommens, was laut Michalitsch leistbar wäre. „Das ist kein Problem, denn wir haben in der Arbeitslosenversicherung genügend Geld. Es geht nicht nur um das sich leisten können, sondern auch um das leisten wollen. Denn es sind jetzt sehr viele Menschen arbeitslos geworden, die nichts dafür können. Gleichzeitig fallen die aber, wenn sie nur mehr 55 Prozent des vorherigen Lohnes bekommen, als Kunden fast aus, weil sie sich nur mehr wenig leisten können“, so Michalitsch. Eine Anhebung des Arbeitslosengeldes wäre auch für den Inlandkonsum wichtig.

Angesprochen auf eine mögliche Kündigung, wenn man sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen möchte, meinte Michalitsch, dass man sagen müsse, dass es keine Impfpflicht gibt – somit dürfe ein „Nicht-Impfen“ auch nicht zu einer Kündigung führen. „Aber wir haben im Gesundheitsbereich jetzt schon die Verpflichtung gewisse Impfungen nachzuweisen – Hepatitis oder ähnliches – hier kann es natürlich dazu kommen, die Impfung gegen Covid-19 nachweisen zu müssen“, sagte Michalitsch.