Winkler: „Pädagoginnen sind Schlüsselkräfte“

Im Burgenland besuchen derzeit rund 11.000 Kinder Kindergärten und Kinderkrippen. Als „Schlüsselkräfte“ bezeichnete Winkler all jene, die in Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen arbeiten – gerade in der Elementarpädagogik. Ohne sie stünde auch die Wirtschaft komplett still, so Winkler. Um bestmögliche Sicherheit bieten zu können, stellt das Land den Einrichtungen im Burgenland gratis Antigen-Tests zur Verfügung.

Bei Impfung in Phase 2

Darüber hinaus soll das Personal von Kindergärten und Krippen in der Impfstrategie des Landes prioritär berücksichtigt werden. Hier sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Phase zwei geimpft werden. Um den Bedarf an Elementarpädagoginnen und Pädagogen noch besser abdecken zu können, wird die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik in Oberwart ab Herbst um ein Kolleg erweitert. Aktuell werden dort in insgesamt 15 Klassen 400 Schülerinnen und Schüler ausgebildet.