Eisenstadt: Kropf als Vizebürgermeister angelobt

Vogl trat im September 2020 aus persönlichen Gründen zurück. Kropf wurde wenig später vom Gemeinderat einstimmig zum neuen zweiten Vizebürgermeister der Landeshauptstadt gewählt – mehr dazu in Kropf neuer Vizebürgermeister in Eisenstadt.

Landesmedienservice Burgenland

Am Donnerstag wurde Kropf von Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) offiziell angelobt. Der im Landesdienst tätige Kropf bringe „mit seiner langjährigen Erfahrung, seinem Engagement und der genauen Kenntnis der Aufgaben und Herausforderungen in der Kommunalpolitik beste Voraussetzungen für dieses Amt“, so Eisenkopf.