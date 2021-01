Politik

Sagartz: Kleine Einheiten in der EU stärken

ÖVP-Landesparteichef Christian Sagartz hat am Donnerstag einen Ausblick über seine für heuer geplanten Schwerpunktthemen in Brüssel gegeben. Unter anderem geht es ihm um die Stärkung der kleinen Einheiten in der EU und mehr Eigenverantwortung für sie.