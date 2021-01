Sportverbände bilden „Corona-Allianz“

Eine „Corona-Allianz“ wollen die elf Fachverbände nach eigener Aussage bilden, um gemeinsame Interessen dem Sportministerium gegenüber zu vertreten. Dringendstes Anliegen ist es, dem Nachwuchs in den Sportarten das Training wieder zur ermöglichen. BFV-Präsident Gerhard Milletich spricht sich für eine „Gleichschaltung“ mit den Schulen aus. „Wenn der Schulbetrieb wieder genehmigt wird, dann sollte das Hand in Hand mit den Mannschaftssportarten gehen“, so Milletich.

Auf Bedeutung des Sports hinweisen

Neben dem starken Fußballverband sind auch die Fachverbände für Handball, Volleyball und Basketball in der Initiative vertreten. Diese möchte einen Plan für das Wiederhochfahren des Sportbetriebes mit dem Sportministerium erarbeiten und dabei auch auf die Bedeutung des Sports im Gesundheitsbereich hinweisen. Stefan Laimer aus Bad Tatzmannsdorf, Generalsekretär des österreichischen Basketballverbandes, skizziert das so: „Auf der anderen Seit sind wir zutiefst erschüttert, dass der Sport – mit der größten Verantwortung, die wir haben, nämlich unseren Kindern die soziale Komponente der Kommunikation, der sportlichen Aktivität zu ermöglichen – in den letzten Wochen und Monaten überhaupt nicht mehr berücksichtigt wurde“, so Laimer.

Befürchtung Nachwuchs dauerhaft zu verlieren

Eine Befürchtung der Vertreter diverser Teamsportarten mit Körperkontakt ist es, durch das Aussetzen des Trainings einen Teil der Kinder und Jugendlichen für den Sport dauerhaft zu verlieren. Kleine Schritte, den Nachwuchssport wieder hochzufahren, gibt es. Unter Auflagen wie im Spitzensport soll im Februar eine nationale Basketball-Superliga in den Altersklassen U14, U16 und U19 beginnen. Im Volleyball wird auch die zweite Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnehmen.