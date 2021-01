Impfplan: Vier Phasen im Burgenland

Der Impfplan des Landes folgt dem Motto „Burgenland wird g’impft“. Die erste Phase läuft seit Anfang des Jahres, geimpft werden Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen, Gesundheitspersonal sowie Hochrisikopatienten und Personen über 80. Die Ärztekammer stellt dafür 30 Impfärzte zur Verfügung.

Neuerlich Kritik am Bund

Aktuell werden pro Woche knapp 2.000 Menschen geimpft. Gerne würde man mehr impfen, doch das Burgenland bekomme zu wenig Impfdosen, wiederholte Schneemann die Kritik an der Bundesregierung. „Wir bekommen nicht in diesem Ausmaß die Impfdosen zur Verfügung gestellt, die der Bund liefern muss. Es gibt die Verträge ausschließlich über den Bund und da sind wir angewiesen, dass wir diese Impfdosen in der ausreichenden Anzahl auch bekommen“, so Schneemann.

In der zweiten Phase werden Menschen über 70 geimpft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bildungs- und Sozialbereich, sowie kritischer Infrastruktur, Anbieter körpernaher Gesundheitsdienstleistungen wie etwa Heilmasseure, sowie nahe Angehörige von Schwangeren. Phase drei ist dann vorgesehen für Menschen über 60, den Einzelhandel, die Gastronomie und den Tourismus, den Sport- sowie den Hochschulbereich. In der vierten Phase ist schließlich die restliche Bevölkerung dran.

Genauer Zeitplan weiterhin unklar

Wann die jeweiligen Phasen beginnen werden, hängt vom Nachschub der Impfdosen ab – das Burgenland sei jedenfalls vorbereitet, so Schneemann. „Wir sind heute bei über 4.000 geimpften Personen im Burgenland. Wir sind organisatorisch gut aufgestellt, um jede einzelne Dose auch zeitnah zu verimpfen“, so Schneemann. Am Freitag startet zudem das Vormerksystem, bei dem sich alle impfwilligen Personen für eine Impfung voranmelden können.

Kritik der ÖVP

Die burgenländische ÖVP ortete in dem am Mittwoch präsentierten Impf-Konzept des Landes Verbesserungspotenzial. Insbesondere die Zahl der teilnehmenden Hausärzte sei mit 30 relativ gering, konstatierte der geschäftsführende ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz in einer Aussendung. Die Anzahl der Impfdosen für die Bundesländer sei abhängig von ihrer Einwohnerzahl, hieß es von der stellvertretenden ÖVP-Generalsekretärin Gaby Schwarz. Sie ortete Zweifel daran, dass Landesrat Schneemann den Beschaffungsprozess verstanden habe.

Die SPÖ wies die Aussagen der ÖVP zurück. Die Volkspartei schüre Verunsicherung anstatt bei der Bundesregierung Druck für mehr Impfstoff zu machen, so SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst.