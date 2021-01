Handel setzt auf „Click and Collect“

Unter dem Strich bleibt für den Handel auch mit „Click and Collect“ deutlich weniger übrig als bei offenen Geschäften, sagt die Spartenobfrau in der Wirtschaftkammer Burgenland, Andrea Gottweis. Sie schätzt, dass sich die Gewinne im Vergleich im einstelligen Prozentbereich bewegen. Wichtig aber, so Gottweis, sei bei „Click and Collect“ der professionelle Internetauftritt eines Händlers. Das kann Eva Lattner von der Buchhandlung Nentwich in Eisenstadt nur bestätigen. Man müsse es den Kunden so leicht wie möglich machen, eine Bestellung durchzuführen. „So wie man es eben von den großen Anbietern gewohnt ist. Das funktioniert mittlerweile bei uns auch“, so Lattner.

Auch die Abholung an der Eingangstür und Bezahlung auf Rechnung klappt einwandfrei. Große Unternehmen wie etwa Sportartikel-Ketten oder Baumärkte sind hier logistisch im Vorteil. Denn ihr Internetauftritt war zumeist schon vor der Corona-Krise professionell. „Click and Collect“ werde bei Hagebau Fetter von Privatkunden gerne angenommen, sagte Wolfgang König, Filialleiter in Eisenstadt. „Die Kunden haben bei uns die Möglichkeit online oder per Telefon zu reservieren. Innerhalb von vier Stunden ist die Ware dann abholbereit“, so König.

Viel Aufwand für kleine Geschäfte

Schwerer haben es beispielsweise kleine Modegeschäfte. Daniel Horvath von der Boutique Dani in Eisenstadt versucht über Facebook und Instagram seine Kollektionen zu bewerben. Kundinnen können sich das gewünschte Modell an der Ladentür abholen und zum Probieren mit nach Hause nehmen. „Gerade jetzt, wo wir normalerweise Abverkauf hätten, ist das wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, so Horvath.

Gerade für kleinere Händler bedeutet „Click and Collect“ viel Aufwand bei geringen Einnahmen. Für die Kunden ist es in jedem Fall besser als gar keine Einkaufsmöglichkeit vor Ort.