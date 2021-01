Ritter startet Produktion in Breitenbrunn

Jahrzehntelang hat der amerikanische Familienkonzern Mars in Breitenbrunn Schokoriegel produziert – jetzt gehört die Fabrik dem deutschen Schokoladehersteller Ritter. „Der Standort in Deutschland ist relativ voll. Man hat sich daher schon länger überlegt, wo man einen Produktionsstandort aufmachen könnte. Dann hat sich hier einfach die Möglichkeit ergeben, und dann hat man zugegriffen“, so Werksleiter Michael Bock.

Gekauft wurde nicht nur der Produktionsstandort, auch drei Marken wurden übernommen. "Wir haben die Marken „Amicelli“, „Fanfare“ und „Banjo“ gekauft. Aktuell wird bereits „Amicelli" produziert und in den nächsten Wochen an unsere Handelspartner ausgeliefert“, sagte Geschäftsführer Wolfgang Stöhr.

Ritter Sport

Ritter möchte weitere Mitarbeiter einstellen

Die Fabrik in Breitenbrunn ist für Ritter die einzige und erste außerhalb Deutschlands. Derzeit wird hauptsächlich Amicelli produziert, in Zukunft sollen in Breitenbrunn aber auch andere Produkte vom Band rollen, zum Beispiel die vegane Variante der bekannten „Ritter Sport“-Schokolade. „Das ist ein sehr dynamisches Feld mit 40 Prozent Wachstum. Das wird hier in Österreich für die ganze Welt produziert“, so Geschäftsführer Stöhr.

ORF

Beim Rohstoff Schokolade setzt Ritter seit einigen Jahren auf Nachhaltigkeit. Wir sind seit 2018 nachhaltig zertifiziert, und ich glaube, dass das in Zeiten wie diesen einen immer größeren Stellenwert hat", so Stöhr. Im Werk in Breitenbrunn sind derzeit 55 Personen beschäftigt. In Zukunft soll noch weiteres Personal angestellt werden.