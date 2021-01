CoV als Herausforderung für Verein Neustart

Zu Hause bleiben, Kontakte einschränken, Home Office, Homeschooling – all das belastet die Menschen, dazu kommen oft noch finanzielle Sorgen. In Haushalten, die in der Vergangenheit schon Gewalt erleben mussten, verschärft sich durch diese Einschränkungen die Lage laut Alexander Grohs vom Verein Neustart massiv. „Da war bei uns die Herausforderung, bei den Klienten sehr sensibel zu sein und sehr genau darauf zu achten, ob es Veränderungen oder Warnzeichen gibt, damit wir intervenieren können, bevor es zu Vorfällen kommt“, so Grohs.

Ständiger Kontakt durch regelmäßige Telefonate

Wurden Veränderung oder Warnzeichen bemerkt, fanden persönliche Treffen mit den Klientinnen und Klienten und den Familienmitgliedern statt. Ein Abwarten, bis sich die Klienten melden, sei in Zeiten der Pandemie nicht möglich, so Grohs. Der ständige Kontakt sei. wesentlich. „Der Vorteil ist, dass die Bewährungshelfer die Klienten zum Teil schon seit Jahren kennen. Dadurch konnten sie auch telefonisch gut heraushören, ob es Veränderungen gibt, wie die Person spricht oder ob es Anzeichen für Stress gibt“, so Grohs.

In vielen Fällen sei es gelungen, die Situation zu entschärfen und einzugreifen, bevor etwas passiert. Für gewaltbereite Klienten wurde im Vorjahr auch das erste Mal ein Anti-Gewalt-Training durchgeführt. In Summe betreuen im Burgenland sechs amtliche und 30 ehrenamtliche Mitarbeiter rund 700 Täter und Opfer.