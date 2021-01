Skibetrieb in Wiesen startet

Skifahren unter strengen Corona-Sicherheitsmaßnahmen, das ist auch im Landesosten möglich. Die Beschneiungsanlage und das frostige Winterwetter der vergangenen Tage haben dafür gesorgt, dass am Dienstagnachmittag der Skihang in Wiesen eröffnen kann. Der Lift startet um 14.00 Uhr, teilte der „Schiklub Wiesen“ auf seiner Facebook-Seite mit. Auch die neue Talstation wird gestartet – mehr dazu in Neue Talstation für Skilift Wiesen.

30 bis 40 cm dicke Schneedecke

Die Schneedecke auf der Piste ist etwa 30 bis 40 Zentimeter dick und sollte auch den prognostizierten höheren Temperaturen der nächsten Tage standhalten, sagte Lukas Weghofer, Präsident des Schiklubs. Er hofft, dass es danach wieder kälter wird, dann steht dem Skivergnügen für zwei bis drei Wochen nichts im Weg. Was die Coronavirus-Schutzmaßnahmen betrifft, hofft er auf die Disziplin der Sportler. Sollte der Andrang zu groß werden, wird der Zugang gesperrt.

Kein Skifahren vergangenes Jahr

Vergangene Saison musste in Wiesen wetterbedingt auf das Skifahren verzichtet werden. „Letztes Jahr war es zu warm. Das war in der 45-jährigen Vereinsgeschichte das zweite Mal, dass man nicht aufmachen konnte“, so Weghofer. Nun braucht es nur in der Nacht Temperaturen um den Gefrierpunkt, dann hält die Piste.