Spatenstich für EO Park in Oberwart

Noch steht nur eine Bautafel auf dem Acker gegenüber vom EO, aber mit dem am Montag erfolgten Spatenstich sollen die Arbeiten rasch beginnen, sagt Stefan Rutter, GF der gleichnamigen Immobiliengruppe, die auch hinter dem EO steht. „Es geht jetzt Schlag auf Schlag, der weitere Zeitplan schaut so aus, dass wir mit den Bauarbeiten heute begonnen haben, bereits im Herbst dieses Jahres die ersten Geschäfte übergeben werden, und im Frühjahr 2022 der EO Park eröffnet wird“, so Rutter.

Investitionen von 45 Millionen Euro

45 Millionen Euro investiert die Immobiliengruppe in das neue Center. Ein großer Supermarkt sowie eine Pizzakette sind die ersten Mieter, ein Sportartikelhändler siedelt vom derzeitigen Standort in Unterwart in den neuen EO Park. Damit entstehen nicht nur neue Geschäftsflächen, sondern auch neue Arbeitsplätze. „Es werden zum EO Einkaufszentrum, das ja bereits 500 Menschen eine Beschäftigung gibt, 150 neue Arbeitsplätze geschaffen“, so Rutter.

Kurze Shopping-Wege für Oberwarter

Nicht nur die geschaffenen Arbeitsplätze freuen Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP), sondern auch die kürzeren Wege zum Shoppen für die Oberwarter: „Man erspart sich vielleicht auch weite Wege in die Ballungszentren, wie Wien und Graz, sondern kann das in Oberwart erledigen und das ist gut für die Stadt Oberwart.“

Ein neues Einkaufszentrum am Stadtrand, viele leerstehende Geschäftslokale in der Oberwarter Innenstadt – hier bemerkt der Bürgermeister einen Wandel: „Wir merken in den letzten Jahren, dass sich die Innenstadt mehr in Richtung Dienstleister entwickelt. Wir haben viele Ärzte und Ordinationen in der Innenstadt, Gastronomie und Kaffeehäuser sowieso, und Wohnungen“, so Rosner.