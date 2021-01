Ein Todesfall und 53 Neuinfektionen

Laut dem Koordinationsstab Coronavirus gibt es im Burgenland seit Sonntag 53 Neuinfektionen. 9.826 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt auf 532, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 10.552.

Eine 85-jährige Frau verstarb im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion. Im Summe verstarben im Burgenland bisher 194 Menschen. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 52 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich sieben in intensivmedizinischer Behandlung.

CoV-Mutation: Ergebnis in kommenden Tagen

In den kommenden Tagen soll auch klar sein ob es sich bei den drei Verdachtsfällen im Burgenland tatsächlich um die britische Coronavirus-Mutation B.1.1.7 handelt oder nicht – mehr dazu in Verdacht auf britische Virus-Mutation im Burgenland. Derzeit liegt noch kein entsprechendes Ergebnis der Tests vor, hieß es am Montag vom Land. Eine öffentliche Information über das Ergebnis erfolge sofort. Der Verdacht tauchte vergangenen Woche nach ersten Prüfungen auf – mehr dazu in CoV-Mutation: Rasche Rückverfolgung.