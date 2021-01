Schwimmtraining mit CoV-Bedingungen

Die Schwimmerinnen und Schwimmer müssen sich natürlich an die Coronavirus-Maßnahmen halten, außer den Spitzenathleten ist niemand im Hallenbad. Der Obmann der Eisenstädter Schwimmunion Anton Aufner zeigte sich dankbar, dass seine Athletinnen und Athleten derzeit trainieren dürfen. „Das Training ist momentan so gestaltet, dass wir unseren Leistungskader im Bad haben können. Da muss man sich auch beim Magistrat in Eisenstadt bedanken, die uns das ermöglichen. Weil es ist ja nicht so leicht, es hat sehr viel Anstrengung gekostet, dass wir beim Dachverband überhaupt durchgesetzt haben, dass nicht nur Profischwimmer, die zu Olympischen Spielen fahren, sondern auch österreichweit Spitzenschwimmer, die für uns Medaillen einschwimmen, im Endeffekt hier trainieren dürfen“, so Aufner.

ORF

Auch Nachwuchskader trainiert

Seit Dezember dürfen nicht nur die Spitzensportlerinnen und -sportler trainieren, sondern auch die erfolgreichen Nachwuchskader der Eisenstädter Schwimmunion, so Lena Sebauer: „Wir sind sehr, sehr dankbar, die Kinder auch, sie freuen sich jedes Mal. Man hat gemerkt, wo sie jetzt Trainingspause hatten wegen des Coronavirus, dass sie gleich mit viel mehr Freude ins Becken gesprungen sind.“

Landesmeisterschaften Mitte Februar

Nicht nur die Verantwortlichen sind dankbar, dass ein Training derzeit möglich ist, auch die Sportlerinnen und Sportler freuen sich, dass sie wieder schwimmen dürfen. Derzeit trainieren die Schwimmerinnen und Schwimmer der ESU auf zwei Ziele hin: Mitte Februar sind die burgenländischen Landesmeisterschaften geplant und im März die österreichischen Kurzbahn-Meisterschaften. Ob diese Titelkämpfe tatsächlich stattfinden können ist aber derzeit noch ungewiss.