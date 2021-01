Fürst kritisiert BAK-Vorladung

Als Grund für die Vorladung sei ein Artikel der Tageszeitung „Kurier“ genannt worden, in dem es um ein Protokoll gegangen sei, welches der SPÖ zugespielt worden sei und das im U-Ausschuss am 17.12.2020 bei einer Zeugenbefragung vorgelegt worden sei, so Fürst. Die ÖVP habe im U-Ausschuss eine rechtliche Prüfung angekündigt, so Fürst. Er stellt nun die Frage in den Raum, ob die Vorladung vom Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung von der ÖVP Burgenland bestellt worden sei. Das müsse dringend geklärt werde, forderte Fürst.

Fazekas wirft SPÖ unsauberes Arbeiten vor

Die SPÖ sei die einzige Partei, die seit Beginn des U-Ausschusses mit „zugespielten Dokumenten“ hantiere, sagte ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas als Reaktion dazu am Sonntag. Er warf der SPÖ unsauberes Arbeiten vor und forderte von der SPÖ eine „unverzügliche Offenlegung“ der Herkunft der Akten.