Lockdown wird bis 7. Februar verlängert

Ab 25. Jänner sind FFP2-Masken im Handel und in den öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtend, die Abstandsregel wird auf zwei Meter ausgedehnt. Auch Schüler müssen weiterhin zuhause bleiben. Das Distance Learning bleibt bis zu den Semesterferien, danach gibt es Schichtbetrieb – mehr dazu in News.

Hoffen auf Impfung

Die Regierung setzt ihre Hoffnung in die Impfung. Wenn die vulnerablen Gruppen der Menschen über 65 Jahre geimpft seien, werde man der Normalität deutlich näher sein als heute, so der Kanzler. Bis zum Sommer erwarte er Normalität.

Im Burgenland konzentriere man sich jetzt vor allem auf die Impfung, so Eisenkopf. Man sei in dieser Beziehung sowohl personell als auch organisatorisch gut aufgestellt. Es liege jedoch am Bund den Impfstoff zur Verfügung zu stellen, sagte Eisenkopf. Im Zusammenspiel mit konsequentem Testen sei die Impfung der einzige Weg aus der Pandemie und zurück in die Normalität. Von der ÖVP war am Samstag Kritik an der Impfstrategie des Burgenlandes gekommen – mehr dazu in Bisher 1.250 Spitalsmitarbeiter geimpft.