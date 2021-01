31 Neuinfektionen

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 10.499, die Zahl der Genesenen wird mit 9.768 angegeben und ist seit Samstag um 37 gestiegen. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 53 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich sechs in intensivmedizinischer Behandlung. 876 Menschen sind derzeit in Quarantäne – um 49 weniger als am Samstag.

Massentests: 55 von 42.540 Tests positiv

Für die freiwilligen CoV-Massentests im Burgenland sind auch am letzten Tag noch Online- und telefonische Anmeldungen unter der Nummer 0800 220 330 möglich. Bis Samstag, 17.00 Uhr, ließen sich 42.540 Menschen im Burgenland testen. In 55 Fällen lieferte der Antigen-Schnelltest ein positives Ergebnis. In diesen Verdachtsfällen muss zur Bestätigung des Ergebnisses ein PCR-Test gemacht werden.