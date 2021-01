Habesohn neuer Tischtennis-Teamchef

Habesohn träumte laut eigenen Aussagen schon als 15-Jähriger davon, einmal Nationalteam-Trainer zu werden. „Für mich als eingefleischten Tischtennis-Fan ist das natürlich eine unglaublich schöne Aufgabe“, so der 36-Jährige. Er sei lange Spieler gewesen und glaube, dass es nach rund zehn Jahren Trainer-Dasein jetzt auch an der Zeit sei, eine verantwortungsvolle Position zu übernehmen.

Neue Tischtennis-Generation aufbauen

Kurzfristiges Ziel von Habesohn ist die Olympia-Qualifikation für die beiden Einzelspieler, die ins Rennen gehen dürften: Das sind Robert Gardos und der Bruder des Trainers, Daniel Habesohn. Sollte es die Coronavirus-Lage zulassen, dann stünden heuer neben den Olympischen Spielen auch die Mannschafts-EM und die Individual-EM auf dem Programm. Sein langfristiges Ziel sei es, eine neue Tischtennis-Generation aufzubauen.

ORF

Siege zum Abschied

Mathias Habesohn spielte 30 Jahre lang Tischtennis auf hohem Niveau. Am Samstag bestritt er sein letztes Bundesliga-Spiel für den UTTC Oberwart gegen Baden im Oberen Play-off der Tischtennis-Bundesliga. Die Oberwarter gewannen mit 4:0 und Habesohn gewann zum Abschied im Einzel und im Doppel. Er werde seinen Fokus in Zukunft nur mehr auf den Nationalkader und vielversprechende Nachwuchsspieler legen, so Habesohn.