Politik

Nach OP: Doskozil ab Montag zurück im Land

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird am Montag nach seiner Kehlkopf-Operation in Leipzig wieder ins Burgenland zurückkommen. Der Heilungsprozess entwickle sich besser als erhofft, so Doskozil in einer Nachricht in den sozialen Medien am Samstag.