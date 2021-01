Ein Todesfall und 43 Neuinfektionen

Aktuell sind im Burgenland 544 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, um zwölf weniger als am Freitag. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 48 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich sechs in intensivmedizinischer Behandlung.

925 Personen befinden sich derzeit in behördlich angeordneter Quarantäne. Das sind fünf weniger als am Freitag. Die Gesamtzahl der bestätigten CoV-Fälle im Burgenland beträgt 10.468. Die Zahl der Genesenen wird mit 9.731 angegeben.