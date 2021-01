Heer an Grenze und beim Testen gefordert

Im Burgenland habe sich die Zahl der Flüchtlinge, die illegal einreisen wollen, verdoppelt, sagte Burgenlands Militärkommandant Gernot Gasser im „Burgenland heute“-Studiogespräch am Freitagabend – mehr dazu auch in Flüchtlinge: Zahl der Aufgriffe verdoppelt. In Österreich liege der Anstieg bei zehn Prozent. Jeder Migrationsstrom habe seine Ursachen in Kriegen, Krisen, schlechten Wirtschaftslagen, persönlicher Verfolgung und Perspektivlosigkeit.

Militärkommandant Gasser zur Flüchtlingssituation Militärkommandant Gernot Gasser erläutert, warum die Zahl der Flüchtlinge im Burgenland trotz Corona-Pandemie und weltweiten Einschränkungen gestiegen ist.

Hart, aber durchführbar

Auch wenn das Mittelburgenland bei den Flüchtlingsrouten an Bedeutung gewonnen habe, sei schon nach wie vor das Nordburgenland das „Schwergewicht bei der illegalen Migration“, so Gasser. Die Belastung der Soldaten im Assistenzeinsatz an der Grenze sei schon hoch, sie seien drei Monate in einem Schichtdienst mit Dienstzeiten bis zu zwölf Stunden pro Tag im Einsatz, das gehe an die Substanz. Dazu komme derzeit auch noch die Kälte. „Der Auftrag ist aber mit den derzeitigen Kräften durchführbar“, so Gasser.

Heer hilft bei Berufsgruppen-Tests

Außerdem leistet das Bundesheer derzeit auch Assistenz für die Gesundheitsbehörden, um die Covid-Verordnungen an den Grenzübergängen umzusetzen. Zusätzlich dazu seien noch 25 Soldaten beim Contact-Tracing des Landes eingesetzt, so Gasser – mehr dazu in Contact-Tracing in Kooperation läuft glatt. Bei den derzeit laufenden Coronavirus-Massentests unterstütze das Bundesheer mit 107 Soldatinnen und Soldaten.

Für die nächste Phase der Berufsgruppen-Tests, die über mehrere Monate laufen könnten, gebe es bereits einen Assistenzantrag des Landes an das Heer, dem werde man auch nachkommen, sagte der Militärkommandant. Was die Impfstrategie des Landes betreffe, gebe es derzeit noch keine Informationen zu einem etwaigen Bundesheer-Einsatz.