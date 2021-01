Ritter produziert nun in Breitenbrunn

Das Unternehmen hatte die Fabrik im Vorjahr von Mars Austria gekauft – mehr dazu in Breitenbrunn: Mars verkauft Fabrik an Ritter. Begonnen wird laut Werksleiter Michael Bock mit der Produktion von Amicelli. Ab Mitte März sollen dann Ritter Sport Rum und ab Ende Mai weitere Ritter-Sport-Produkte folgen. Für diese würden aktuell Anlagen vom Sitz im deutschen Baden-Württemberg ins Burgenland verlagert.

In Breitenbrunn werden laut dem Unternehmen bis zu 70 Mitarbeiter beschäftigt sein, von denen viele zuvor für Mars Austria tätig waren. Die Schokofabrik im Burgenland sei die erste Fertigung von Ritter außerhalb des heimischen Standortes in Deutschland. Mars Austria hatte bereits im Oktober 2019 die Absicht geäußert, das Werk in Breitenbrunn zu schließen. Als Grund gab das Unternehmen damals die international sinkende Nachfrage nach Rollwaffel-Produkten und eine daher zu geringe Auslastung des Werkes an. Das Land setzte sich für einen Fortbestand ein. Ende Mai 2020 wurde dann der Verkauf an Ritter verkündet.