Kein tödlicher Fußgängerunfall im Vorjahr

Es ist laut VCÖ das erste Mal seit Bestehen der Unfallstatistik, dass das Burgenland keinen tödlichen Fußgängerunfall verzeichnet. 2019 waren noch drei Fußgängerinnen und Fußgänger im Burgenland tödlich verunglückt, 2018 waren es zwei. Den traurigen Spitzenwert im vergangenen Jahrzehnt gab es 2011 mit fünf tödlichen Fußgängerunfällen.

VCÖ: Mehr Sicherheit durch Verkehrsberuhigung

Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in den Gemeinden und Städten hätten die Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger erhöht, sagte VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Dieser Weg sei fortzusetzen. Zu Fuß gehen sei die klimafreundlichste, kostengünstigste und gesündeste Mobilität.

Ziel müsse es sein, dass dieser erfreuliche Trend auch in diesem Jahr und am besten dauerhaft Bestand habe, so Burgenlands Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Man habe in den vergangenen zwei Jahren wichtige Schritte für die Verkehrssicherheit gesetzt. Als Beispiele nannte Dorner Fahrverbote für Lkw über 7,5 Tonnen an drei Grenzübergängen und zusätzliche Radarboxen in allen Bezirken.