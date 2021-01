SPÖ fordert Lohnsteuer-Senkung

Finanziert soll diese Lohnsteuersenkung über eine Millionärssteuer werden. Diese Forderungen will die SPÖ mit einem Antrag, der in der nächsten Landtagssitzung einlaufen soll, an den neuen Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) richten. Dieser habe sich als Ökonom mehrfach für die Senkung der Lohnsteuer ausgesprochen – als Politiker könne er das nun umsetzen, so SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich.

Das Motto müsse sein: „Abgaben runter, Löhne rauf.“ So könnten mehr Menschen in Beschäftigung gehalten und die Kaufkraft der Arbeitnehmer erhöht werden. Wer weniger als einen Mindestlohn von 1.700 Euro netto verdiene, soll künftig keine Lohnsteuer entrichten müssen, so Hergovich.

ÖGB Für Erhöhung des Arbeitslosengeldes

ÖGB-Landessekretär Andreas Rotpuller stieß ins selbe Horn: „Für uns gibt es nur eine Möglichkeit – die Vermögenssteuer.“ Außerdem brauche man eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent der Nettoersatzrate. Auch konjunkturbelebende Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze seien notwendig. Dabei könne sich Türkis-Grün am Burgenland ein Beispiel nehmen, so Rotpuller und bezog sich dabei auf Maßnahmen wie den Handwerkerbonus, das Tourismus-Bonusticket oder auch Förderzuschüsse oder Wachstumsinvestitionshaftungen des Landes.

Kritik an Hilfe des Bundes

Für heuer plane man Investitionen von 311 Millionen Euro, sagte Hergovich. Das entspreche einer Investitionsquote von 22,7 Prozent. Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband kritisierte die langen Wartezeiten bei den angekündigten Unterstützungen des Bundes, hier würde die Hilfe teilweise zu spät ankommen.