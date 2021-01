Plagiatsaffäre: FH Burgenland erklärt Prüfverfahren

Silvia Ettl-Huber ist Vizerektorin an der Fachhochschule Burgenland und leitet das Department Wirtschaft. Sie hat in ihrer beruflichen Laufbahn hunderte wissenschaftliche Arbeiten begleitet, überprüft und angenommen und mitunter auch abgelehnt. Sie überprüft neben dem Inhalt, das Layout und die Stilistik – vom Inhaltsverzeichnis bis zu den Literaturangaben.

Arbeiten laufen durch Plagiatscanner

Zusätzlich wird eine Masterarbeit durch einen Plagiatscanner geschickt, bei dem eine spezielle Software erkennt, ob abgeschrieben wurde oder nicht erklärt Ettl-Huber: „Das Ergebnis schauen wir uns dann an, das ist pro Textstelle ausgewiesen und sehen dann gleich ob es um Übereinstimmungen geht, die auch zitiert wurden. So dass wir wirklich Masterarbeiten zurückschicken müssen, das kommt im Jahr an der gesamten Fachhochschule vielleicht drei Mal vor.“

ORF

500 bis 600 Arbeiten pro Jahr eingereicht

Emil Mehicic schreibt gerade seine Masterarbeit über Veränderungsprozesse im Personalmanagement. Für ihn ist die Masterarbeit die Visitenkarte für seine zukünftige akademische Laufbahn: „Für mich ist die Masterarbeit das Sahnehäubchen auf der Torte – das ist mein Produkt, dass ich ordentlich abschließen will, um auch mir zu beweisen, dass ich den Abschluss verdiene.“

An der FH Burgenland, mit den Standorten Pinkafeld und Eisenstadt, sind derzeit 2.500 Studentinnen und Studenten inskribiert. Jährlich werden zwischen 500 und 600 wissenschaftliche Arbeiten eingereicht.