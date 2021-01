Flüchtlinge: Zahl der Aufgriffe verdoppelt

Zurückgelassene Schuhe und Rucksäcke, weggeworfene Kleidungsstücke – immer wieder entdecken Polizei und Bundesheer in Waldstücken im Mittelburgenland Lagertreffpunkte, von wo aus Flüchtlinge von Schleppern abgeholt werden. Die Ermittlungen laufen. „Da steckt auch kriminalistische Arbeit dahinter. Diese Lager, die hier im Wald entdeckt wurden, sind Ausgangspunkt für weitere Ermittlungen. Da sind vor allem die Kriminalbeamte am Zug, das auf größerer Ebene zu hinterfragen und in die Schlepperorganisationen einzudringen“, so Polizeisprecher Helmut Marban.

Anzahl der Aufgriffe hat sich verdoppelt

Die Zahlen machen es deutlich: Die Fluchtbewegungen haben im Vorjahr im Burgenland wieder zugenommen. „2019 hatten wir ungefähr 1.500 Flüchtlinge, im Jahr 2020 bis Ende des Jahres 3.100 Flüchtlinge. Es hat eine Verdoppelung stattgefunden. Es wird sich der Trend – so wie es jetzt ausschaut – durchaus fortsetzen“, so Marban.

Mit neuester Technik möchte man dem entgegenhalten. Die Polizei setzt etwa verstärkt Drohnen ein, um die sogenannte „Grüne Grenze“ besser überwachen zu können. Das Bundesheer leistet Assistenzhilfe. Zwischen Deutschkreutz und Rattersdorf ist dafür derzeit die Kampfunterstützungskompanie des Jägerbattaillons 12 zuständig. Man ist laut Kompaniekommandantstellvertreter Florian Stiastny in ständiger Abstimmung.

„Wir unterstützen die Polizei. Wir sind vor allem dafür zuständig, dass wir die Gruppen finden. Wir passen gegenseitig unsere Einsatzführung an. Wir sind auch natürlich immer auf der Hut, und erkennen, dass die Gegenseite sich ändert, dementsprechend müssen wir auch immer darauf reagieren“, so Stiastny.

Soldaten auch an den Grenzübertrittsstellen im Einsatz

Wie viel Soldatinnen und Soldaten wo eingesetzt werden, möchte man aus taktischen Gründen nicht verraten. An den offiziellen Grenzübertrittsstellen ist das Bundesheer zusätzlich zur Unterstützung der Bezirkshauptmannschaften bei den Gesundheitschecks bei der Einreise nach Österreich im Assistenzeinsatz.