Wirtschaft

PET to PET: Trotz CoV 1,1 Mrd. Flaschen recycelt

Die PET to PET Recycling Österreich GmbH mit Sitz in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat im vergangenen Jahr 28.200 Tonnen PET-Material recycelt. Das entspricht rund 1,13 Milliarden gebrauchten Flaschen und stellt trotz CoV-Krise einen neuen Höchstwert dar, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit.