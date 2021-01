Steuerberater empört über ÖVP-Vorwürfe

Der Steuerberater soll am 6. Juli des Vorjahres 170.000 Euro von seinem Commerzialbank-Sparbuch abgehoben haben, so der Vorwurf der ÖVP. Diese fordert Aufklärung ob es Insiderinformationen vor Schließung der Bank – eine Woche später – gegeben habe. Ein Sprecher bestätigte die Abhebung, mit dem anhängigen Verfahren rund um die Commerzialbank habe die Geldabhebung jedoch nichts zu tun: Das Geld wurde privat – zur Bezahlung einer Teilrechnung eines Immobilienkaufs in Wien verwendet, so der Sprecher.

Er fügte an, dass die Abhebung reines Glück gewesen sei. Das restliche Geld auf dem Sparbuch wurde nämlich von der Einlagensicherung nicht gedeckt und ist weg. Der Steuerberater persönlich und auch seine Kanzlei haben enormen wirtschaftlichen Schaden durch die Commerzialbank-Pleite erlitten, so der Sprecher.

U-Ausschuss: Steuerberater würde gerne kommen

Die ÖVP wittert aufgrund der Geldbehebung einen Skandal. Sie vermutet, dass der Steuerberater eine Nähe zur SPÖ habe. Der Sprecher des Steuerberaters weist diese Vorwürfe jedoch empört zurück: Es sei eine Frechheit, den Steuerberater ins SPÖ-Eck zu drängen. Er habe Kunden aus allen politischen Lagern. Die ÖVP möchte den Steuerberater nun jedenfalls in den Commerzialbank-Untersuchungsausschuss laden. Der würde die Einladung gerne annehmen, um aufzuklären und die Vorwürfe zu entkräften, so sein Sprecher.