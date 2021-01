„Zeitsprünge“: Projekt ermöglicht Zeitreisen

Geplant waren 100 Zeitsprünge zu 100 Jahren Burgenland. Doch mittlerweile sind es schon mehr als 300 Bildpaare, die Walter Hermann auf seiner Webseite zum direkten Vergleich anbietet. Jeweils ein altes und ein neues Foto liegen dabei übereinander, mithilfe eines Computerprogramms kann das eine über das andere geschoben werden. So wird die Veränderung von Ortsbildern im ganzen Land besonders deutlich.

Gesprächsstoff zum Staunen

Hermann lädt mit seinem Projekt zum Schauen, Staunen aber auch zum Nachdenken ein: „Wie ist es damals gewesen? Was fehlt heute? Ist damals etwas schöner gewesen, oder darf man das auch nicht zu romantisierend sehen? Also da heraus können viele Gespräche auch in den Familien entstehen. Und ich glaube, darin liegt auch der doppelte Reiz: das Publizieren einerseits und das Auseinandersetzten andererseits.“

Gleiche Perspektive einst und heute

Hermanns Zeitsprünge leben von Zusendungen aus allen Teilen des Landes. Wer immer eine interessante alte Ansicht findet, kann versuchen, die gleiche Perspektive in der Gegenwart zu fotografieren: Etwa die Kuhweide, die einer breiten Straße gewichen ist. Oder die Streckhof-Zeile, auf der heute ein Wohnblock steht. Das Projekt kommt gut an und wird auf alle Fälle über das Jubiläumsjahr 2021 hinaus weiterlaufen.