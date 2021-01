Coronavirus

Schulen öffnen am 25. Jänner schrittweise

ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann hat im Gespräch mit dem Ö1-Mittagsjournal angekündigt, dass die Schulen in Österreich nun eine Woche später als geplant, am 25. Jänner, öffnen sollen. Dabei solle schrittweise vorgegangen werden, „wobei die geringere Anzahl der Schüler und Schülerinnen in der Schule eine wesentliche Komponente“ sei, so Faßmann. Dabei könne es sich etwa um Schichtbetrieb handeln.